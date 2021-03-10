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У Туреччині автобус зірвався зі скелі, загинули діти

Автор: Андрій Козловський

У турецькій провінції Батман мікроавтобус, який перевозив школярів та працівників текстильного підприємства, зірвався зі скелі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє дітей.

Про це повідомляє NTV.

"Дві особи загинули та 24 отримали поранення, у трьох з них серйозні травми, у результаті падіння сервісного мікроавтобуса з 300-метрової скелі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що місцеві жителі створили живий ланцюг на схилі, щоб допомогти рятувальним службам дістати постраждалих. Наразі п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Фото: аварія у Туреччині (ntv.com.tr)

Нагадаємо, раніше у Грузії в горах мікроавтобус з пасажирами впав у прірву. В результаті події загинули 17 людей, ще троє отримали поранення. Тоді грузинське МВС розпочало розслідування за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту".

Також РБК-Україна писало, що у Новій Зеландії шкільний автобус зіткнувся з поїздом, постраждали 40 людей. Аварія сталася в населеному пункті Банніторп недалеко від міста Палмерстон-Норт на Північному острові.

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