У Туреччині автобус зірвався зі скелі, загинули діти

У турецькій провінції Батман мікроавтобус, який перевозив школярів та працівників текстильного підприємства, зірвався зі скелі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє дітей.

Про це повідомляє NTV.

"Дві особи загинули та 24 отримали поранення, у трьох з них серйозні травми, у результаті падіння сервісного мікроавтобуса з 300-метрової скелі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що місцеві жителі створили живий ланцюг на схилі, щоб допомогти рятувальним службам дістати постраждалих. Наразі п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Фото: аварія у Туреччині (ntv.com.tr)