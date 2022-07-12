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В Турции анонсировали переговоры по "зерновому коридору"

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (msb.gov.tr)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.

По его словам, дипломатическая деятельность и директивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию "продовольственного кризиса" получили положительное развитие.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили безопасный вывоз зерна из Украины.

Кроме того, Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Турецкая сторона призвала Россию обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

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