ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пора действовать. Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор"

Новина українською →
Анкара, Понедельник 11 июля 2022 16:37
Пора действовать. Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор" Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Сообщается, что обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.

"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.

Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.

Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблема "зернового коридора" близка к решению, но не стал раскрывать подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для его запуска нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации, а и от других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно