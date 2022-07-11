Пора действовать. Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Сообщается, что обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.

"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.

Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.