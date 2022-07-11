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Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана

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Понедельник 11 июля 2022 18:30
Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президенты Турции и России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили комплекс вопросов накануне встречи на высшем уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время переговоров лидеры стран обсудили:

  • экономическое сотрудничество;
  • рост объемов торговли;
  • использование в расчетах национальных валют.

В то же время якобы был поднят вопрос дальнейшего бесперебойного снабжения российских энергоносителей.

Также Путин и Эрдоган обсудили войну в Украине и обеспечение "зерновых коридоров".

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

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Владимир Путин Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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