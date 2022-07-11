Эрдоган и Зеленский обсудили создание "зернового коридора"

Президент Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Подняли вопрос безопасного вывоза зерна из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

По словам Эрдогана, Турция желает мира в Украине. Также он заявил, что его страна продолжает работать над планом, который был подготовлен ООН по безопасному вывозу зерна на мировой рынок.

Президент Турции отметил, что война между Украиной и Россией завершится за дипломатическим столом и заявил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

В своем Twitter-аккаунте Зеленский поблагодарил Эрдогану за поддержку.

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - пишет президент.