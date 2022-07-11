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Эрдоган и Зеленский обсудили создание "зернового коридора"

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 18:54
Эрдоган и Зеленский обсудили создание "зернового коридора" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Подняли вопрос безопасного вывоза зерна из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

По словам Эрдогана, Турция желает мира в Украине. Также он заявил, что его страна продолжает работать над планом, который был подготовлен ООН по безопасному вывозу зерна на мировой рынок.

Президент Турции отметил, что война между Украиной и Россией завершится за дипломатическим столом и заявил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

В своем Twitter-аккаунте Зеленский поблагодарил Эрдогану за поддержку.

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Эрдоган провел сегодня телефонный переговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Турецкая сторона призвала Россию обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

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Владимир Зеленский Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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