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В Турции уже 25 человек погибли в результате землетрясения в Измире

Автор: Роман Тверденко

В результате масштабного землетрясения в турецком Измире погибли уже 25 человек. Также 804 человека пострадали.

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Об этом сообщает информационное агентство "Анадолу".

743 пострадавших было зафиксировано в самом Измире и в соседних провинциях, пятеро - в Манисе, два - в Баликесире и 54 - в Айдине.

Министр здравоохранения Фахренттин Коджа заявил, что 435 человек получают медицинскую помощь, 25 - в палатах интенсивной терапии, пятеро лягли на операции. 364 человека были выписаны из больниц.

Напомним, 30 октярбя днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.

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