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Землетрясение в Турции: количество жертв и пострадавших снова увеличилось

Суббота 31 октября 2020 03:05
Землетрясение в Турции: количество жертв и пострадавших снова увеличилось
Фото: последствия землетрясения в Измире (twitter.com osamabinjavaid)
Автор: Инна Собора

Число жертв в результате мощного землетрясения в Турции возросло до 21. Количество раненных увеличилось до 799.

Об этом сообщает "Анадолу".

По словам министра здравоохранения Турции, 364 человека выписаны из больниц после получения медпомощи или медосмотров. В то же время, 435 человек остаются на лечении, 25 - в отделении интенсивной терапии, проведены 9 операций.

Поисково-спасательные работы после землетрясения завершились в 8 зданиях. Работа продолжается еще в 9.

Ранее сообщалось о 17 жертв и 700 раненных в результате землетрясения.

Напомним, 30 октярбя днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.

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