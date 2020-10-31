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У Туреччині вже 25 людей загинули в результаті землетрусу в Ізмірі

Автор: Роман Тверденко

В результаті масштабного землетрусу в турецькому Ізмірі загинуло вже 25 осіб. Також 804 людини постраждали.

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Про це повідомляє інформаційне агентство "Анадолу".

743 постраждалих було зафіксовано в самому Ізмірі і в сусідніх провінціях, п'ятеро - в Манісі, два - в Балікесірі і 54 - у Айдині.

Міністр охорони здоров'я Фахренттин Коджа заявив, що 435 осіб отримують медичну допомогу, 25 - в палатах інтенсивної терапії, п'ятеро лягли на операції. 364 людини були виписані з лікарень.

Нагадаємо, 30 жовтня днем у турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися кілька афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.

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