ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турсектор Италии может потерять 120 млрд евро из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 15:56
Турсектор Италии может потерять 120 млрд евро из-за коронавируса
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

В период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов

Потери туристического сектора Италии от пандемии коронавируса могут достигнуть порядка 120 млрд евро к концу текущего года. Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.

По его словам, в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.

"Из почти 200 млрд евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль - в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, - менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю порядка 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года", - заявил Патане.

Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тыс., из которых свыше 15,8 тыс. скончались, более 21 тыс. излечились.

Напомним, в Италии впервые с начала вспышки коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения они будут помещены на обсервацию.

В Румынии продлили чрезвычайное положение Из Турции паромом эвакуировали 35 украинцев
Новости Украины КоронавирусИталиятуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь