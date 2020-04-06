Турсектор Италии может потерять 120 млрд евро из-за коронавируса

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В период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов

Потери туристического сектора Италии от пандемии коронавируса могут достигнуть порядка 120 млрд евро к концу текущего года. Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.

По его словам, в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.

"Из почти 200 млрд евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль - в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, - менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю порядка 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года", - заявил Патане.

Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тыс., из которых свыше 15,8 тыс. скончались, более 21 тыс. излечились.

Напомним, в Италии впервые с начала вспышки коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения они будут помещены на обсервацию.