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В Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимации с начала пандемии

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 11:59
В Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимации с начала пандемии
Иллюстративное фото (GettyImages)

Впервые зафиксирован спад на 74 пациента

В Италии зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

На данный момент в Италии 3 994 пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях. Это на 74 меньше, чем вчера.

"Мы впервые зафиксировали очень важный факт. Количество пациентов в реанимационных отделах уменьшилось на 74 человека. Это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил пресс-секретарь Службы гражданской защиты Анджело Боррелли.

Напомним, во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек. Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 362. При этом в стране 124 тысячи заболевших COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения их должны поместить на обсервацию.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

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