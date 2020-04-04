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В Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 12:12
В Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Врачи поехали в Италию на 14 дней

В Италию отправились 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу, передает корреспондент РБК-Украина.

Врачи поехали в Италию на 14 дней.

"... 20 наших врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи",- сказал Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильна и не будет крайней нужды привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, Минздрав сможет провести их обсервацию для того, чтобы не было распространения на территории Украины коронавируса.

Напомним, Ляшко также заявил, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

Также он сообщил, что люди могут оставить место самоизоляции лишь два раза в неделю для пополнения запасов предметов первой необходимости.

Также РБК-Украина писало, что с 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

Пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля Людям на самоизоляции можно выходить из дома не чаще двух раз в неделю, - Ляшко
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