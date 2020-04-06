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Турсектор Італії може втратити 120 млрд євро через коронавірус

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 15:56
Турсектор Італії може втратити 120 млрд євро через коронавірус
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

У період з березня по травень галузь не дорахується понад 30 млн туристів

Втрати туристичного сектора Італії від пандемії коронавірусу можуть досягти близько 120 млрд євро до кінця поточного року. Про це повідомив президент профільної асоціації Confturismo Лука Патане, передає Le Repubblica.

За його словами, в період з березня по травень галузь не дорахується понад 30 млн туристів.

"З майже 200 млрд євро загального обороту, який генерує туристична галузь - у вигляді прямих доходів і непрямого впливу на інші сектори економіки, - менш песимістичні прогнози вказують на втрату близько 60% цієї суми починаючи з поточного моменту і до кінця року", - заявив Патане.

Загальне число заражених в Італії з початку епідемії досягла майже 130 тис., з яких понад 15,8 тис. померли, понад 21 тис. вилікувалися.

Нагадаємо, в Італії вперше з початку спалаху коронавіруса зафіксували зменшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Крім того, в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення вони будуть поміщені на обсервацію.

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