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На турнирах WTA будут использовать таймеры

Новости » Спорт    18.12.2018 - 13:19
На турнирах WTA будут использовать таймеры
Фото: таймеры будут отсчитывать 25 секунд между подачами (wtatennis.com)

Часы будут отсчитывать время между подачами

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Так, с 2019 года WTA вводит правило 25 секунд между розыгрышами. С этой целью на кортах появятся таймеры с обратным отсчетом времени, которое есть в распоряжении игрока на выполнении подачи. В следующем сезоне это правило будет действовать только на турнирах категории Primer, а с 2020 года - повсеместно.

Ранее у игроков было по 20 секунд паузы между розыгрышами.

Кроме того, WTA регламентирует время, за которое участницы поединка должны подготовиться к его началу: у игроков есть одна минута, чтобы подойти к сетке для жеребьевки, пять минут для разминки и еще одна минута перед началом игры.

Напомним, ранее WTA изменила дату проведения Итогового турнира.

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