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Итоговый турнир WTA изменил дату проведения в 2019 году

Новости » Спорт    31.10.2018 - 13:53
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Стал известен соревновательный календарь на следующий сезон

Женская теннисная ассоциация (WTA) представили календарь на 2019 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Ключевым обновлением является то, что теперь Итоговый турнир WTA будет проходить после Elite Trophy в Жухае. Второй по значимости турнир пройдет на неделе с 21 октября, а главный WTA Finals стартует 27 октября и завершится 3 ноября. В 2019 году, как было известно ранее, Итоговый турнир перебрался из Сингапура в китайский Шэньчжэнь. 

А сам сезон стартует 30 декабря 2018 в китайском Шэньчжэне. Всего в расписание календаря на 2019 год включены 55 турниров и 4 соревнования "Большого Шлема". В этот раз теннисистки будут выступать в 28 различных странах.

Напомним, что действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В финала она обыграла в трех сетах американку Слоун Стивенс.

Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA Украинка Ястремская выиграла свой первый турнир WTA
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