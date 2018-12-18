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На турнірах WTA використовуватимуть таймери

Новини » Спорт    18.12.2018 - 13:19
На турнірах WTA використовуватимуть таймери
Фото: таймери будуть відраховувати 25 секунд між подачами (wtatennis.com)

Годинник буде відраховувати час між подачами

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила зміни в правилах, які набудуть чинності з наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт асоціації.

Так, з 2019 року WTA вводить правило 25 секунд між розіграшами. З цією метою на кортах з'являться таймери з зворотнім відліком часу, яке є в розпорядженні гравця на виконанні подачі. У наступному сезоні це правило буде діяти тільки на турнірах категорії Primer, а з 2020 року - повсюдно.

Раніше у гравців було по 20 секунд паузи між розіграшами.

Крім того, WTA регламентує час, за який учасниці поєдинку повинні підготуватися до його початку: у гравців є одна хвилина, щоб підійти до сітки для жеребкування, п'ять хвилин для розминки і ще одна хвилина перед початком гри.

Нагадаємо, раніше WTA змінила дату проведення Підсумкового турніру.

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