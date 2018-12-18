На турнірах WTA використовуватимуть таймери

Годинник буде відраховувати час між подачами
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила зміни в правилах, які набудуть чинності з наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт асоціації.
Так, з 2019 року WTA вводить правило 25 секунд між розіграшами. З цією метою на кортах з'являться таймери з зворотнім відліком часу, яке є в розпорядженні гравця на виконанні подачі. У наступному сезоні це правило буде діяти тільки на турнірах категорії Primer, а з 2020 року - повсюдно.
Раніше у гравців було по 20 секунд паузи між розіграшами.
Крім того, WTA регламентує час, за який учасниці поєдинку повинні підготуватися до його початку: у гравців є одна хвилина, щоб підійти до сітки для жеребкування, п'ять хвилин для розминки і ще одна хвилина перед початком гри.
Нагадаємо, раніше WTA змінила дату проведення Підсумкового турніру.