Названа главная сенсация теннисного сезона

Фото: Александра Саснович (wtatennis.com)

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги года

Победа белорусской теннисистки Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Wimbledon со счетом 6:4, 4:6, 6:0 названа главной сенсацией сезона. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), где продолжают подводить итоги сезона.

24-летняя уроженка Минска на травяном турнире "Большого шлема" дошла до четвертого круга, где проиграла Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:7 (4:7), 0:6. Саснович на данный момент занимает 30 строчку рейтинга WTA, Квитова - седьмую.

Напомним, победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на Итоговом турнире WTA в Сингапуре попала на второе место в рейтинге самых сенсационных поединков прошедшего сезона.