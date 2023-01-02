Турнікети в метро Києва частково не працюють: що сталося

На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Це сталося через перепади напруги, які спричинили технічний збій у роботі автоматики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Фахівців вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи турнікетів повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Які станції працюють в звичному режимі:

Як повідомлялось, у Києві в неділю, 1 січня, рух "червоною" гілкою метро був обмежений. На коліях були виявлені сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

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