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Турнікети в метро Києва частково не працюють: що сталося

Фото: турникеты в метро Киева частно не работают 2 января (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Це сталося через перепади напруги, які спричинили технічний збій у роботі автоматики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Які станції працюють в звичному режимі:

  • Героїв Дніпра;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Сирець;
  • Палац Спорту;
  • Кловська;
  • Дружби народів;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська.

"Фахівців вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи турнікетів повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві в неділю, 1 січня, рух "червоною" гілкою метро був обмежений. На коліях були виявлені сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

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