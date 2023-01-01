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У Києві обмежили роботу метро. На коліях можуть бути уламки ракет

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Київ, Неділя 01 січня 2023 08:50
У Києві обмежили роботу метро. На коліях можуть бути уламки ракет Фото: у Києві 1 січня обмежили рух потягів на "червоній" гілці метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 1 січня рух "червоною" гілкою метро обмежений. На коліях виявлено сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, рух потягів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної"

"За даними КМДА, на коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі під час ворожої атаки Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 ворожі повітряні цілі. Росіяни атакували столицю дронами, але наші бійці відбили атаку. Також відомо про збиття ракети, її уламки впали у Шевченківському районі міста.

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КМДА Київ метро
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