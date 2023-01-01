У Києві обмежили роботу метро. На коліях можуть бути уламки ракет

У Києві сьогодні, 1 січня рух "червоною" гілкою метро обмежений. На коліях виявлено сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, рух потягів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної"

"За даними КМДА, на коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі під час ворожої атаки Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 ворожі повітряні цілі. Росіяни атакували столицю дронами, але наші бійці відбили атаку. Також відомо про збиття ракети, її уламки впали у Шевченківському районі міста.

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