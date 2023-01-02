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Турникеты в метро Киева частично не работают: что произошло

Фото: турникеты в метро Киева частично не работают 2 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На некоторых станциях метро Киева линейка турникетов работает не в полном объеме. Это произошло из-за перепадов напряжения, которые повлекли технический сбой в работе автоматики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Какие станции работают в обычном режиме:

  • Героев Днепра;
  • Почайная;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Сырец;
  • Дворец Спорта;
  • Кловская;
  • Дружбы народов;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская.

"Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования. О полном возобновлении работы турникетов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в воскресенье, 1 января, движение "красной" веткой метро было ограничено. На путях были обнаружены посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

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