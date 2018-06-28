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В Туркменистане не выпускают заграницу граждан моложе 40 лет

НовостиОбщество    28.06.2018 - 15:25
Иллюстративное фото: очереди авто на границе (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: очереди авто на границе (РБК-Украина)

Приказ увеличить возрастной ценз поступил от руководства ведомства

В городе Дашогузе (Туркменистан) отказали в выдаче туристической визы гражданам моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская редакция Радио "Свобода" со ссылкой на местных жителей .

"25 июня дашогузци узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличено с 30 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местный чиновник объяснил причину запрета тем, "что в велаяте (административно-территориальная единица Туркменистана - ред.) не осталось никого трудоспособного", добавив, что приказ увеличить возрастной ценз поступил от руководства ведомства.

Как сообщается, в то же время в миграционной службе Туркменистана эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане запретят многоженство с 1 сентября.

Также добавим, что в Туркменистане хотят запретить автомобили всех цветов, кроме белого.

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Теги публикации: Туркменистан, ГМС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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