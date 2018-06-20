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У Туркменістані заборонять багатоженство з 1 вересня

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 15:49
Фото: президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (kremlin.ru)
Фото: президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (kremlin.ru)

Президент країни підписав відповідний закон

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов підписав закон, згідно з яким в країні з 1 вересня забороняється багатоженство. Текст відповідної поправки до Сімейного кодексу опубліковано в газеті "Нейтральний Туркменістан".

У документі, під многоженством розуміється співжиття з двома або кількома жінками одночасно при спільному веденні загального господарства.

Варто відзначити, що більшість населення у країні сповідує іслам, згідно з яким чоловік може мати до чотирьох дружин. При цьому в Кримінальному кодексі країни передбачено покарання за багатоженство. Зокрема, багатоженцю загрожує до двох років виправних робіт або великий штраф.

Нагадаємо, в минулому році в канадській провінції Британська Колумбія суд визнав винними в багатоженстві двох священнослужителів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, послідовників якої називають мормонами.

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Теги публікації: Туркменистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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