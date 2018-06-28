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У Туркменістані не випускають закордон громадян молодше 40 років

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 15:25
Іллюстративне фото: черги авто на кордоні (РБК-Україна)
Іллюстративне фото: черги авто на кордоні (РБК-Україна)

Наказ збільшити віковий ценз надійшов від керівництва відомства

У місті Дашогуз (Туркменістан) відмовили у видачі туристичної візи громадянам молодше 40 років. Про це повідомляє туркменська редакція "Радіо Свобода" з посиланням на місцевих жителів .

"25 червня дашогузці дізналися у міграційній службі міста, що заборона на виїзд з країни для громадян країни збільшене з 30 до 40 років", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що місцевий чиновник пояснив причину заборони тим, "що у велаяті (адміністративно-територіальна одиниця Туркменістану - ред.) не залишилося нікого працездатного", додавши, що наказ збільшити віковий ценз надійшов від керівництва відомства.

Як повідомляється, водночас у міграційній службі Туркменістану цю інформацію не підтвердили та не спростували.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Туркменістані заборонять багатоженство з 1 вересня.

Також додамо, що у Туркменістані хочуть заборонити автомобілі всіх кольорів, окрім білого.

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Теги публікації: Туркменистан, ГМС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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