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В Туркмении проходят парламентские выборы

НовостиПолитика    25.03.2018 - 13:39
Фото: выборы (УНИАН)
Фото: выборы (УНИАН)

На выборах в Туркмении ожидается явка более трех миллионов избирателей

Около 3,3 миллиона избирателей должны выбрать 125 депутатов Меджлиса. Через два часа после начала голосования явка превысила 24 процента. Об этом сообщает агентство DW.

В частности сообщается, что в Туркмении проходят выборы в парламент шестого созыва. Через два часа после открытия избирательных участков - к 6 часам (по Киеву) 25 марта - проголосовали 24,04 процента из почти 3,3 миллиона избирателей.

Всего на 125 мест в Меджлисе претендуют 284 кандидата. При этом от трех действующих в стране политических партий выдвинуты 168 кандидатов, от групп граждан - 116 кандидатов.

Одним из наиболее известных претендентов на место депутата является сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, у него есть высокие шансы стать председателем парламента и замещать своего отца на официальных мероприятиях.

За процессом голосования следят более 4 тысяч национальных и около 140 зарубежных наблюдателей, в их числе – представители БДИПЧ, ШОС и Исламской организации сотрудничества.

Избирательные участки закроются в 16:00 (по Киеву).

Напомним, как сообщалось ранее, сенат Италии в субботу избрал представительницу правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати своим председателем. Сообщается, что Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.

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Теги публикации: выборы, Туркмения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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