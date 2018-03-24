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Сенат Италии впервые возглавила женщина

НовостиПолитика    24.03.2018 - 18:20
Фото: Мария Элизабетта Казеллати (Twitter/SenatoStampa)
Фото: Мария Элизабетта Казеллати (Twitter/SenatoStampa)

Также в Италии выбрали спикера нижней палаты парламента

Сенат Италии в субботу избрал представительницу правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати своим председателем. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.

Также Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Как известно, выборы спикеров дают старт официальным консультациям по формированию правительства. Как ожидается, консультации начнутся в начале следующего месяца.

Напомним, Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии, объявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии из-за неудачного результата на прошедших выборах.

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Теги публикации: Италия, Сенат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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