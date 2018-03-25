У Туркменії проходять парламентські вибори

На виборах в Туркменії очікується явка понад три мільйони виборців

Близько 3,3 мільйона виборців повинні вибрати 125 депутатів Меджлісу. Через дві години після початку голосування явка перевищила 24 відсотки. Про це повідомляє агентство DW.

Зокрема повідомляється, що в Туркменії проходять вибори до парламенту шостого скликання. Через дві години після відкриття виборчих дільниць - до 6 годин (по Києву) 25 березня - проголосували 24,04 відсотка з майже 3,3 мільйона виборців.

Всього на 125 місць в Меджлісі претендують 284 кандидати. При цьому від трьох діючих в країні політичних партій висунуті 168 кандидатів, від груп громадян - 116 кандидатів.

Одним з найбільш відомих претендентів на місце депутата є сина президента країни Гурбангули Бердимухамедова, у нього є високі шанси стати головою парламенту і заміщати свого батька на офіційних заходах.

За процесом голосування стежать понад 4 тисяч національних і близько 140 зарубіжних спостерігачів, в їх числі - представники БДІПЛ, ШОС та Ісламською організації співпраці.

Виборчі дільниці закриються о 16:00 (за Києвом).

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, сенат Італії в суботу обрав представницю правої партії "Вперед, Італія" Марію Елізабетта Казеллаті своїм головою. Повідомляється, що Казеллаті стала першою в історії жінкою на чолі італійського Сенату.

