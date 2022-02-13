Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

Авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять билеты на рейсы в украинские города, которые были приобретены до 13 февраля. Авиаперевозчик подчеркнул, что решение принято из-за сложившейся ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкой авиакомпании .

Отмечается, что пассажиры, которые купили билеты до 13 февраля включительно на рейсы в Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев, могут вернуть или обменять их до 28 февраля.

Возврат билетов

Авиакомпания предоставляет возможность вернуть как неиспользованные, так и частично использованные билеты на рейсы в Украину. В последнем случае возврату подлежит только та часть, которая не была реализована.

Обмен билетов

Бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и в том же салоне. При этом дата замены должна быть не позднее 31 марта текущего года.

Кроме того, срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов. Также компания разрешила изменение маршрута. Она проводится по правилам тарифа оригинального билета.