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Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

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Анкара, Воскресенье 13 февраля 2022 23:13
Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину Фото: самолет Turkish Airlines (flickr.com LV Aircraft Photography)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять билеты на рейсы в украинские города, которые были приобретены до 13 февраля. Авиаперевозчик подчеркнул, что решение принято из-за сложившейся ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкой авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры, которые купили билеты до 13 февраля включительно на рейсы в Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев, могут вернуть или обменять их до 28 февраля.

Возврат билетов

Авиакомпания предоставляет возможность вернуть как неиспользованные, так и частично использованные билеты на рейсы в Украину. В последнем случае возврату подлежит только та часть, которая не была реализована.

Обмен билетов

Бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и в том же салоне. При этом дата замены должна быть не позднее 31 марта текущего года.

Кроме того, срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов. Также компания разрешила изменение маршрута. Она проводится по правилам тарифа оригинального билета.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе, а компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин на экстренном заседании принял решение выделить почти 17 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов над Украиной.

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