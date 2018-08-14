Мининфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров"

В Украине опубликован рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль 2018 года. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, при составлении рейтинга учитывался ряд показателей. В то же время представлен рейтинг украинских и иностранных авиакомпаний, которые летают в Украину.

"Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", - добавил Омелян.

Отметим, рейтинг украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров". В топ-5 также вошли "Мотор Сич", МАУ, Azur Air и "ФАНэйр".

Рейтинг иностранных компаний, которые летают в Украину, возглавила Alitalia. Далее следуют Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways и Air Baltic.

Напомним, сегодня авиакомпания Ernest отменила очередной рейс из аэропорта Львова в Неаполь (Италия). Причину авиакомпания не сообщила.

До этого РБК-Украина сообщало, что украинская авиакомпания Bravo Airways прекратила обслуживать направление Киев-Люблин-Киев. Это произошло спустя два месяца после запуска рейса.