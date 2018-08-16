Ernest Airlines запустит рейсы из Харькова в Италию
С марта 2019 года до Италии из Харькова будет существовать два авиарейсы
С 2019 года авиакомпания Ernest Airlines начнет два прямых авиарейса из Харькова в Италию. Об этом сообщает Укрінформ.
Это стало известно во время встречи президента авиакомпании Шади Аль Таннира с заместителем председателя Харьковской ОГА Марком Беккером.
"Первые рейсы Ernest Airlines начнутся уже в марте по двум направлениям: Харьков - Милан и Харьков - Рим", - сообщил представитель компании.
Также он добавил, что компания работает в Украине уже с прошлого года.
Беккер подчеркнул, что в Харьковской области обучается большое количество иностранных студентов, поэтому открытие новых авиарейсов будет содействовать для развития этой сферы.
Напомним, в аэропорту "Львов" сообщили об отмене рейсов компании Ernest. Причины отмены авиакомпания не указала.