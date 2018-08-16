Turkish Airlines восени збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою
Частоту рейсів між Стамбулом і Одесою збільшать з 14 до 18 на тиждень
Авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшить кількість рейсів між Стамбулом (Туреччина) та Одесою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіаперевізника.
Повідомляється, що Turkish Airlines з 3 вересня збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.
Рейси до Одеси будуть здійснюватися згідно нижченаведеного розкладу:
|
Номер рейсу
|
Дні вильоту
|
Виліт
|
Прибуття
|
TK 465
|
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя
|
Стамбул
|
07:55
|
Одеса
|
09:30
|
TK 466
|
Одеса
|
10:25
|
Стамбул
|
11:55
|
TK 467
|
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя
|
Стамбул
|
19:10
|
Одеса
|
20:40
|
TK 468
|
Одеса
|
21:35
|
Стамбул
|
23:05
|
TK 469
|
понеділок, середа, п'ятниця, субота
|
Стамбул
|
00:50
|
Одеса
|
02:25
|
TK 470
|
Одеса
|
03:20
|
Стамбул
|
04:50
* Вказано місцевий час
Зазначимо, карта польотів авіакомпанії Turkish Airlines в Україні включає Київ, Одесу, Львів, Запоріжжя, Херсон і Харків.
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