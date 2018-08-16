Turkish Airlines восени збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою

Новини Суспільство 16.08.2018 - 13:08
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Частоту рейсів між Стамбулом і Одесою збільшать з 14 до 18 на тиждень

Авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшить кількість рейсів між Стамбулом (Туреччина) та Одесою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіаперевізника.

Повідомляється, що Turkish Airlines з 3 вересня збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.

Рейси до Одеси будуть здійснюватися згідно нижченаведеного розкладу:

Номер рейсу

Дні вильоту

Виліт

Прибуття

TK 465

понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя

Стамбул

07:55

Одеса

09:30

TK 466

Одеса

10:25

Стамбул

11:55

TK 467

понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя

Стамбул

19:10

Одеса

20:40

TK 468

Одеса

21:35

Стамбул

23:05

TK 469

понеділок, середа, п'ятниця, субота

Стамбул

00:50

Одеса

02:25

TK 470

Одеса

03:20

Стамбул

04:50

* Вказано місцевий час

Зазначимо, карта польотів авіакомпанії Turkish Airlines в Україні включає Київ, Одесу, Львів, Запоріжжя, Херсон і Харків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 2019 року авіакомпанія Ernest Airlines запустить два прямих авіарейси з Харкова до Італії.

Міністерство інфраструктури України нещодавно опублікувало рейтинг пунктуальність авіакомпаній за липень. Рейтинг українських авіакомпаній очолила "Роза вітрів". До топ-5 також увійшли "Мотор Січ", МАУ, Azur Air і "ФАНейр".

Рейтинг іноземних компаній, які літають до України, очолила Alitalia. Далі йдуть Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways і Air Baltic.

В аеропорту "Львів" повідомили про скасування рейсів компанії Ernest
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