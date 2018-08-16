Turkish Airlines восени збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою

Частоту рейсів між Стамбулом і Одесою збільшать з 14 до 18 на тиждень

Авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшить кількість рейсів між Стамбулом (Туреччина) та Одесою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіаперевізника.

Повідомляється, що Turkish Airlines з 3 вересня збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.

Рейси до Одеси будуть здійснюватися згідно нижченаведеного розкладу:

Номер рейсу Дні вильоту Виліт Прибуття TK 465 понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя Стамбул 07:55 Одеса 09:30 TK 466 Одеса 10:25 Стамбул 11:55 TK 467 понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя Стамбул 19:10 Одеса 20:40 TK 468 Одеса 21:35 Стамбул 23:05 TK 469 понеділок, середа, п'ятниця, субота Стамбул 00:50 Одеса 02:25 TK 470 Одеса 03:20 Стамбул 04:50

* Вказано місцевий час

Зазначимо, карта польотів авіакомпанії Turkish Airlines в Україні включає Київ, Одесу, Львів, Запоріжжя, Херсон і Харків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 2019 року авіакомпанія Ernest Airlines запустить два прямих авіарейси з Харкова до Італії.

Міністерство інфраструктури України нещодавно опублікувало рейтинг пунктуальність авіакомпаній за липень. Рейтинг українських авіакомпаній очолила "Роза вітрів". До топ-5 також увійшли "Мотор Січ", МАУ, Azur Air і "ФАНейр".

Рейтинг іноземних компаній, які літають до України, очолила Alitalia. Далі йдуть Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways і Air Baltic.