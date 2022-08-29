Туризм - не право человека. ЕС планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией

"Мы не можем продолжать визовую политику, как это было до сих пор", - сказал на условиях анонимности дипломат ЕС перед встречей министров иностранных дел ЕС в Праге.

Он добавил, что туризм не является правом человека.

Такая мера, в случае одобрения, может вступить в силу в октябре. Это не означает официальный запрет на туристические визы для россиян, но усложнит процесс их получения.

Анонимный источник также сообщил, что он ожидает "серьезных дебатов" на встрече, но отметил, что полный визовый запрет должен быть частью нового пакета санкций и получить единодушную поддержку государств-членов.