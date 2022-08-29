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Туризм - не право человека. ЕС планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Фото: ЕС планирует приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы (flick.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы не можем продолжать визовую политику, как это было до сих пор", - сказал на условиях анонимности дипломат ЕС перед встречей министров иностранных дел ЕС в Праге.

Он добавил, что туризм не является правом человека.

Такая мера, в случае одобрения, может вступить в силу в октябре. Это не означает официальный запрет на туристические визы для россиян, но усложнит процесс их получения.

Анонимный источник также сообщил, что он ожидает "серьезных дебатов" на встрече, но отметил, что полный визовый запрет должен быть частью нового пакета санкций и получить единодушную поддержку государств-членов.

Напомним, что в Евросоюз все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для граждан РФ.

Чехия предлагает полностью приостановить упрощенный визовый режим с РФ и Белорусью как альтернативу визовому бану.

Недавно Зеленский заявил, что граждане России не должны пережидать войну их государства против Украины в Европе.

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