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Европа - не тихая гавань. Зеленский призвал не дать россиянам пересидеть войну

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Понедельник 29 августа 2022 19:46
Европа - не тихая гавань. Зеленский призвал не дать россиянам пересидеть войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне не должны пережидать войну их государства против Украины в европейских странах. Именно поэтому гражданам РФ нужно запретить выдавать туристические визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на Стратегическом форуме в словенском Бледе.

"Европа не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу, именно для этого им нужны европейские визы", - сказал он.

Президент отметил, что ни одна из стран Европы не застрахована от приезда российских военных преступников, на чьих руках кровь украинцев, как туристов. По его словам, оккупанты могут получить определенный приказ от руководства и стать совсем не туристами. Он добавил, что так не должно быть и от этого надо защищиться.

Зеленский отметил, что нужно давать приют беженцам из РФ, которые не хотят быть гражданами России с таким руководством, которых политически преследуют и которые едут из своей страны, чтобы поддерживать мир в мире.

"Но если мы говорим про бизнес, туризм, про богатые семьи, которые отправляют своих детей учиться в ваших вузах, если мы говорим о покупке недвижимости и отдыхе, то так нельзя", - сказал он.

Напомним, что в Европейском союзе все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для россиян.

Чехия предложит полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией и Беларусью как альтернативу визовому бану.

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