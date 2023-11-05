ua en ru
Нд, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів

Неділя 05 листопада 2023 14:05
UA EN RU
"Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів Фото: "Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів, які намагались втекти з України до сусідніх Угорщини й Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Минулої доби, 4 листопада, прикордонники затримали десятьох порушників кордону. Ще шістьох було викрито сьогодні вранці.

"Усі затримані – чоловіки, вихідці з різних областей України, обʼєднані одним наміром – незаконно потратити до сусідніх Угорщини та Румунії", - додає пресслужба.

Зазначається, що на усіх затриманих були накладені протоколи про адміністративні правопорушення. Коло причетних осіб встановлюється.

Фото: "Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах у вигляді "пончиків". Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття Війна в Україні
NEWS
ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ
ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше