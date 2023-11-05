ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов

Воскресенье 05 ноября 2023 14:05
UA EN RU
"Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов Фото: "Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в соседние Венгрию и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

За прошедшие сутки, 4 ноября, пограничники задержали десять нарушителей границы. Еще шестеро были разоблачены сегодня утром.

"Все задержанные - мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединенные одним намерением - незаконно попасть в соседние Венгрию и Румынию", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что на всех задержанных были наложены протоколы об административных правонарушениях. Круг причастных лиц устанавливается.

Фото: "Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно двое подростков пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье Война в Украине
NEWS
ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ
ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше