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Туристов предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах на выходных

Новина українською → Карпаты, Пятница 19 февраля 2021 15:56
Туристов предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах на выходных Фото: гора Поп Иван (facebook.com chornogora)
Автор: РБК-Украина

В Карпатах на выходных, 20-21 февраля, ожидаются снегопады. Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В связи со снегопадами, 20-21 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 февраля, в Карпатах заблудились 12 туристов, одного до сих пор ищут. Утром в этот день в Карпатах сохранялась угроза схождения снежных лавин. Синоптики тогда тоже объявили третий уровень опасности.

Вчера, 18 февраля, была объявлена снеголавинная опасность в Карпатах. Из-за снегопадов и метелей сохранялся высокий уровень опасности схождения лавин во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Согласно прогнозу, на этих выходных в Украине потеплеет. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - во всей стране.

Сегодня, 19 февраля, в акватории Азовского моря синоптики объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в трех областях Украины ожидаются снегопады. В Украине днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны прогнозируют сильные морозы.

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