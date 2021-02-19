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На Азовском море предупредили о шторме: ожидают метели и двухметровые волны

Новина українською → Азовское море, Пятница 19 февраля 2021 09:08
На Азовском море предупредили о шторме: ожидают метели и двухметровые волны Фото: судно в море (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 19 февраля, в акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью и утром ожидаются сильные порывы ветра 25-28 метров в секунду и метели. Высота волн в открытой части моря ожидаются на уровне 1,2-2 метров. Также предупреждают о быстром обледенении суден.

В связи с этим синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

Напомним, сегодня в трех областях Украины ожидаются снегопады.

Также сообщалось, что сегодня в Украине днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны прогнозируют сильные морозы.

Ранее РБК-Украина писало, что в это воскресенье в стране ожидается резкое потепление. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

Кроме этого вчера была объявлена снеголавинная опасность в Карпатах. Из-за снегопадов и метелей сохранялся высокий уровень опасности схождения лавин во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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