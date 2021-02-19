На Азовском море предупредили о шторме: ожидают метели и двухметровые волны
Сегодня, 19 февраля, в акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Ночью и утром ожидаются сильные порывы ветра 25-28 метров в секунду и метели. Высота волн в открытой части моря ожидаются на уровне 1,2-2 метров. Также предупреждают о быстром обледенении суден.
В связи с этим синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности.
Напомним, сегодня в трех областях Украины ожидаются снегопады.
Также сообщалось, что сегодня в Украине днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны прогнозируют сильные морозы.
Ранее РБК-Украина писало, что в это воскресенье в стране ожидается резкое потепление. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.
Кроме этого вчера была объявлена снеголавинная опасность в Карпатах. Из-за снегопадов и метелей сохранялся высокий уровень опасности схождения лавин во Львовской и Ивано-Франковской областях.