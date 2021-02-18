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В Карпатах сохранится значительная опасность схождения лавин

Новина українською → Карпаты, Четверг 18 февраля 2021 09:48
В Карпатах сохранится значительная опасность схождения лавин Фото: спасатели в Карпатах (t me dsns_telegram)
Автор: Игорь Литвиненко

В Карпатах в четверг, 18 февраля, сохранится высокая опасность схождения лавин. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Карпатах ожидаются снегопады и метели, в связи с чем снеголавинная опасность сохранится в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской областей.

Напомним, третий уровень опасности из-за возможного схождения лавин был объявлен в Карпатах еще вчера, 17 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах уже пятый день продолжаются поисковые работы пропавшего туриста из Киева. Он и еще один турист заблудились во время катания на лыжах еще 13 февраля. На следующий день одного из туристов удалось найти, его состояние удовлетворительное. К поискам привлечены почти 50 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что во Львовской и Ивано-Франковской области накануне выпало до 10 сантиметров снега. При этом на большей территории Украины сегодня ожидаются снегопады, температура воздуха составит от -9 до -16, на юге -4-8 градусов.

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