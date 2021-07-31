UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Туристов эвакуировали из трех отелей Бодрума из-за лесных пожаров

Автор: Мария Кучерявец

Из-за лесных пожаров людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме. Решение выселить людей из номеров было принято в профилактических целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

"Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания гостиниц нет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в местных СМИ, возгорание началось в квартале Ичмелер, огонь начал быстро приближаться к жилой зоне из-за сильного ветра.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что лесные пожары на юге страны могли возникнуть в результате поджогов.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию.

Отметим, что в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар