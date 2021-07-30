Украинцам советуют воздержаться от отдыха в Турции из-за масштабных лесных пожаров

Фото: украинцам советуют не лететь на отдых в Турцию (twitter.com/yunuspaksoy)

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Речь идет о тех регионах, где бушуют лесные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Лесные пожары бушуют в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис. "С учетом непрогнозируемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - говорится в сообщении. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам можно обратиться на "горячие линии" Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60

Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.