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Украинцам советуют воздержаться от отдыха в Турции из-за масштабных лесных пожаров

Новина українською →
Пятница 30 июля 2021 14:02
Украинцам советуют воздержаться от отдыха в Турции из-за масштабных лесных пожаров Фото: украинцам советуют не лететь на отдых в Турцию (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Инна Собора

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Речь идет о тех регионах, где бушуют лесные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Лесные пожары бушуют в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла.

Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис.

"С учетом непрогнозируемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - говорится в сообщении.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам можно обратиться на "горячие линии"

  • Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60
  • Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Ранее сообщалось, что в Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Однако власть убеждает, что угрозы для курортов нет.

Напомним, Украина отправила два пожарных самолета в Турцию.

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пожар Турция туризм
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