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Туристів евакуювали з трьох готелів Бодрума через лісові пожежі

Автор: Марія Кучерявець

Через лісові пожежі людей почали евакуйовувати з трьох п’ятизіркових готелів в турецькому Бодрумі. Рішення виселити людей з номерів було прийнято в профілактичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"Евакуація проведена в профілактичних цілях. Безпосередньої загрози загоряння готелів немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у місцевих ЗМІ, загоряння почалося у кварталі Ічмелер, вогонь почав швидко наближатися до житлової зони через сильний вітер.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив, що лісові пожежі на півдні країни могли виникнути в результаті підпалів.

Додамо, Міністерство закордонних справ України рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Туреччину.

Зазначимо, що в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб.

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