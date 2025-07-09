Для туристів і не тільки: "Нова пошта" нагадала про послугу, яка буде корисною кожному

"Нова пошта" пропонує українцям послугу - "Пункт передачі" (вона ж "Пункт зберігання"). Це зручний сервіс, що дозволяє залишити особисті речі або посилку у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти".
Послуга стане у нагоді тим, хто не хоче тягати з собою валізу під час подорожі, має щось передати, але не визначився з одержувачем, або просто потребує тимчасового сховища для речей.
Що можна залишити:
Зберігання можливе як на кілька годин, так і на декілька днів.
"Пункт передачі" доступний у:
Сервіс працює у зручному форматі "залишив - забрав", без зайвої паперової тяганини.
Вартість послуги визначається окремо для кожного місця зберігання. У межах сервісу дозволено залишати документи, посилки, вантажі, палети, шини та диски.
У тариф включено зберігання всіх видів відправлень до 7 календарних днів (для палет - до 3 днів).
Починаючи з 8-го дня (з 4-го дня для палет), включно з днем передачі, за зберігання починає нараховуватись додаткова плата.
Вартість послуги (скриншот)
Розрахунок тарифу залежить від більшої з двох ваг - фактичної або об’ємної. Формула: об’ємна вага (кг) = (довжина × ширина × висота) / 4000
Комісія за оголошену вартість до 500 гривень включена у тариф, понад - 0,5% від суми.
Речі зберігаються лише у межах визначених параметрів. Після перевищення безкоштовного періоду стягується плата за кожен додатковий день.
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