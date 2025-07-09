Для туристов и не только: "Новая почта" напомнила об услуге, которая пригодится каждому

"Новая почта" предлагает украинцам услугу - "Пункт передачи" (она же "Пункт хранения"). Это удобный сервис, позволяющий оставить личные вещи или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи для временного хранения или дальнейшей передачи получателю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты".
Услуга пригодится тем, кто не хочет таскать с собой чемодан во время путешествия, должен что-то передать, но не определился с получателем, или просто нуждается во временном хранилище для вещей.
Что можно оставить:
Хранение возможно как на несколько часов, так и на несколько дней.
"Пункт передачи" доступен в:
Сервис работает в удобном формате "оставил - забрал", без лишней бумажной волокиты.
Стоимость услуги определяется отдельно для каждого места хранения. В рамках сервиса разрешено оставлять документы, посылки, грузы, паллеты, шины и диски.
В тариф включено хранение всех видов отправлений до 7 календарных дней (для паллет - до 3 дней).
Начиная с 8-го дня (с 4-го дня для паллет), включая день передачи, за хранение начинает начисляться дополнительная плата.
Стоимость услуги (скриншот)
Расчет тарифа зависит от большего из двух весов - фактического или объемного. Формула: объемный вес (кг) = (длина × ширина × высота) / 4000
Комиссия за объявленную стоимость до 500 гривен включена в тариф, свыше - 0,5% от суммы.
Вещи хранятся только в пределах определенных параметров. После превышения бесплатного периода взимается плата за каждый дополнительный день.
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