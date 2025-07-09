Для туристов и не только: "Новая почта" напомнила об услуге, которая пригодится каждому

В чем суть услуги

Услуга пригодится тем, кто не хочет таскать с собой чемодан во время путешествия, должен что-то передать, но не определился с получателем, или просто нуждается во временном хранилище для вещей.

Что можно оставить:

документы,

посылки,

багаж (рюкзаки, чемоданы),

грузы,

паллеты,

шины и диски.

Хранение возможно как на несколько часов, так и на несколько дней.

Где работает сервис

"Пункт передачи" доступен в:

отделениях,

почтоматах (до 20 кг),

пунктах приема-выдачи Новой почты.

Сервис работает в удобном формате "оставил - забрал", без лишней бумажной волокиты.

Сколько стоит

Стоимость услуги определяется отдельно для каждого места хранения. В рамках сервиса разрешено оставлять документы, посылки, грузы, паллеты, шины и диски.

В тариф включено хранение всех видов отправлений до 7 календарных дней (для паллет - до 3 дней).

Начиная с 8-го дня (с 4-го дня для паллет), включая день передачи, за хранение начинает начисляться дополнительная плата.

Стоимость услуги (скриншот)

Какие вещи принимают и с какими ограничениями

документы: до 1 кг, размер - не более 35×25×2 см;

посылки: до 30 кг, максимальная длина - 120 см;

грузы: до 1000 кг, до 300 см в длину (в отдельных случаях - до 600 см).

паллеты: до 1000 кг, до 2 м в основании;

шины/диски: до 45 кг (легковые), до 105 кг (грузовые).

Расчет тарифа зависит от большего из двух весов - фактического или объемного. Формула: объемный вес (кг) = (длина × ширина × высота) / 4000

Как воспользоваться услугой - инструкция

создайте экспресс-накладную в приложении "Новая почта", указав одинаковую точку отправки и получения;

упакуйте вещи. Если это чемодан - дополнительная упаковка не нужна;

обратитесь к оператору или воспользуйтесь почтоматом;

заберите вещи в удобное время.

Комиссия за объявленную стоимость до 500 гривен включена в тариф, свыше - 0,5% от суммы.

Вещи хранятся только в пределах определенных параметров. После превышения бесплатного периода взимается плата за каждый дополнительный день.