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В туристичному районі Індії обвалився залізничний міст, є загиблі та десятки поранених

Понеділок 16 червня 2025 10:59
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В туристичному районі Індії обвалився залізничний міст, є загиблі та десятки поранених Фото: в туристичному районі Індії обвалився залізничний міст, є загиблі та десятки поранених (x.com/diplomattimes)
Автор: Сергій Пишкін

В туристичному районі індійського штату Махараштра обвалився залізничний міст через річку. Щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Станом на зараз відомо про:

  • двох загиблих;
  • 32 поранених.

Щонайменше шестеро людей були госпіталізовані у важкому стані.

Під час трагедії, як пише AP, на мосту перебувало багато туристів, багато з них впали у річку.

Наразі продовжується пошукова операція, оскільки деяких людей змило водою.

Як нагадує AP, інфраструктура Індії давно страждає від проблем з безпекою, які інколи призводять до великих катастроф. Наприклад, у 2022-му столітній підвісний міст обвалився в річку в західному штаті Гуджарат. Тоді ж загинули щонайменше 132 людини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку квітня у Домінікані обвалився дах нічного клубу, в результаті чого загинули 98 людей. Серед жертв були політики та спортсмени.

Також в середині березня у Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей.

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