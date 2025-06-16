В туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост, есть погибшие и десятки раненых

В туристическом районе индийского штата Махараштра обвалился железнодорожный мост через реку. По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

По состоянию на сейчас известно о:

двух погибших;

32 раненых.

По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Во время трагедии, как пишет AP, на мосту находилось много туристов, многие из них упали в реку.

Пуна, Махараштра Мост через реку Индраяни рухнул в Кундамале, Пуна, в результате чего 10-15 туристов упали в реку. pic.twitter.com/lTNzxFdnmA - Mohammed Zubair (@zoo_bear) 15 июня 2025 г .

Сейчас продолжается поисковая операция, поскольку некоторых людей смыло водой.

Как напоминает AP, инфраструктура Индии давно страдает от проблем с безопасностью, которые иногда приводят к крупным катастрофам. Например, в 2022-м столетний подвесной мост обвалился в реку в западном штате Гуджарат. Тогда же погибли по меньшей мере 132 человека.