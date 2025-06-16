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В туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост, есть погибшие и десятки раненых

Понедельник 16 июня 2025 10:59
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В туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост, есть погибшие и десятки раненых Фото: в туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост, есть погибшие и десятки раненых (x.com/diplomattimes)
Автор: Сергей Пышкин

В туристическом районе индийского штата Махараштра обвалился железнодорожный мост через реку. По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

По состоянию на сейчас известно о:

  • двух погибших;
  • 32 раненых.

По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Во время трагедии, как пишет AP, на мосту находилось много туристов, многие из них упали в реку.

Сейчас продолжается поисковая операция, поскольку некоторых людей смыло водой.

Как напоминает AP, инфраструктура Индии давно страдает от проблем с безопасностью, которые иногда приводят к крупным катастрофам. Например, в 2022-м столетний подвесной мост обвалился в реку в западном штате Гуджарат. Тогда же погибли по меньшей мере 132 человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале апреля в Доминикане обвалилась крыша ночного клуба, в результате чего погибли 98 человек. Среди жертв были политики и спортсмены.

Также в середине марта в Северной Македонии ночью произошел пожар во время концерта, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек.

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