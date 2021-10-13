Туристичний політ у космос від Blue Origin: пряма трансляція запуску корабля

Сьогодні, в рамках туристичного польоту, відбудеться запуск космічного корабля New Shepard. Серед членів екіпажу - зірка франшизи "Стар Трек".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію запуску космічного корабля New Shepard.

Запуск ракети запланований на 17:00 за київським часом.

Відзначимо, що запуск було заплановано на 12 жовтня, однак компанія прийняла рішення перенести його на сьогодні через погодні умови.

Хто цього разу стали членами екіпажу другого туристичного польоту від компаніх Blue Origin: