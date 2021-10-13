Туристичний політ у космос від Blue Origin: пряма трансляція запуску корабля
Фото: туристичний політ у космос від Blue Origin (spacenews.com)
Сьогодні, в рамках туристичного польоту, відбудеться запуск космічного корабля New Shepard. Серед членів екіпажу - зірка франшизи "Стар Трек".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію запуску космічного корабля New Shepard.
Запуск ракети запланований на 17:00 за київським часом.
Відзначимо, що запуск було заплановано на 12 жовтня, однак компанія прийняла рішення перенести його на сьогодні через погодні умови.
Хто цього разу стали членами екіпажу другого туристичного польоту від компаніх Blue Origin:
- Кріс Бошуізен - лікар, колишній інженер NASA й співзасновник компанії Planet Labs, яка спеціалізується на будувані мініатюрних супутників;
- Глен де Вріс - співзасновниця компанії Medidata та віцеголова в медико-білогічних науках й охороні здоров'я;
- Одры Пауерс - віцепрезидент з правових питань та дотримання нормативних вимог в Blue Origin
- Вільям Шетнер - канадський актор, який отримав всесвітню славу завдяки ролі капітана зорельота "Ентерпрайз" в медіафраншизі "Стар Трек" Джеймса Тіберія Кірка.
Нагадаємо, що РБК-Україна також розкривало подробиці першого туристичного польоту компанії Blue Origin.