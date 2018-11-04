В турецкой Анталии открыли консульство Украины

Фото: открытие украинского консульства в Анталии (president.gov.ua)

Община украинцев в Анталии составляет более 35 тыс. человек

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 4 ноября, в рамках визита в Турцию открыл украинское консульство в Анталии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Twitter.

По словам Порошенко, Турцию ежегодно посещает более 1,3 млн украинских граждан, из которых более 800 тыс. приезжают именно в Анталию. Президент отметил, что община украинцев в Анталии составляет более 35 тыс. человек.

"Каждый украинец, который приезжает в Турцию, Анталию, должен чувствовать заботу государства. Каждый украинец, который проживает в Анталии, должен чувствовать заботу государства", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент сообщил, что при встрече с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом было решено целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

"Начиная от совместного формирования коалиции в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и вчера на совместной пресс-конференции президент Турции четко заявил, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма и агрессию против нашего государства будет считать грубым нарушением международного права", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее в Стамбуле представители Украины и Турции договорились об усилении межрегионального сотрудничества и увеличении товарооборота между странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская и турецкая стороны на заседании Стратегического совета высокого уровня в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров.