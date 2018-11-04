В турецькій Анталії відкрили консульство України

Фото: відкриття українського консульства в Анталії (president.gov.ua)

Громада українців в Анталії складає понад 35 тис. осіб

Президент України Петро Порошенко в неділю, 4 листопада, в рамках візиту до Туреччини відкрив українське консульство в Анталії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter.

За словами Порошенка, Туреччину кожного року відвідує понад 1,3 млн українських громадян, з яких понад 800 тис. приїжджають саме в Анталію. Президент зауважив, що громада українців в Анталії складає понад 35 тис. осіб.

"Кожен українець, який приїжджає до Туреччини, Анталії, має відчувати турботу держави. Кожен українець, який проживає в Анталії, повинен відчувати турботу держави", - заявив Порошенко.

Крім того, президент повідомив, що при зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом було вирішено цілу низку питань двосторонньої співпраці.

"Починаючи від спільного формування коаліції на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, і вчора на спільній прес-конференції президент Туреччини чітко заявив, що Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію Криму і агресію проти нашої держави буде вважати брутальним порушенням міжнародного права", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше у Стамбулі представники України та Туреччини домовилися про посилення міжрегіональної співпраці та збільшення товарообігу між країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська і турецька сторони на засіданні Стратегічної ради високого рівня в Стамбулі підписали низку важливих двосторонніх договорів.