Украина и Турция договорились об усилении межрегионального сотрудничества

Фото: на встрече в Стамбуле (facebook.com/Геннадій Зубко)

На встрече с министром торговли Турции представители Украины также обсудили увеличение товарооборота между странами

В Стамбуле представители Украины и Турции договорились об усилении межрегионального сотрудничества и увеличении товарооборота между странами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в Facebook, передает РБК-Украина.

Переговоры Зубко и первого вице-премьер-министра Степана Кубива с министром торговли Турции Рухсар Пекджан состоялись в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкой Республики.

"Проговорили вопросы увеличения товарооборота между Украиной и Турцией и привлечение инвестиций; привлечение турецких технологий в переработку в АПК и инфраструктуру. А также усиление межрегионального сотрудничества, налаживание горизонтальных торгово-экономических связей между регионами Украины и Турции", - отметил Зубко.

Он уточнил, что в настоящее время подписано 32 соглашения о сотрудничестве между административно-территориальными единицами стран.

Вице-премьер также рассказал, что Турция вошла в топ-10 иностранных инвесторов в Украину, а товарооборот товарами между Украиной и Турцией за январь-июль 2018 года увеличился почти на 16% и составил 2,411 млрд долларов, товарооборот услугами вырос на 18,6% и составил 267,3 млн долларов.

Напомним, украинская и турецкая стороны на заседании Стратегического совета высокого уровня в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров.