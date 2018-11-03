ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина и Турция подписали ряд двусторонних договоров

Новости » Политика    03.11.2018 - 20:14
Фото: заседание (president.gov.ua)
Фото: заседание (president.gov.ua)

Также ГК "Укроборонпром" и Государственное агентство по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики подписали договор

Украинская и турецкая стороны на заседании Стратегического совета высокого уровня в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на администрацию украинского президента

Президенты Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле подписали совместное заявление по результатам заседания, согласно которому закрепляются основные договоренности глав государств, достигнутые в ходе заседания совета, и определаются приоритетные задачи в ключевых сферах украинско-турецких отношений.

Кроме того, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и глава Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики, которое направлено ​​на создание правовых основ для основания Управлением Турецкого агентства сотрудничества и координации Офиса координации программ в Украине.

Также ГК "Укроборонпром" и Государственное агентство по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики подписали договор, определяющий условия выполнения обязательств между предприятиями по оборонной промышленности Турции, в частности в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности.

Также Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о Зоне свободной торговли.

Турция передала РФ список украинских политзаключенных на освобождение Турция не признает аннексию Крыма
Новости Украины УкраинаТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь