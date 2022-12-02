В турецькому місті Самсун стався сильний вибух на нафтовому танкері: подробиці

Згідно з останніми даними, причини вибуху на нафтовому танкері досі невідомі. Внаслідок інциденту в одній з цистерн виникла сильна пожежа через що до неба здійнявся чорний дим.

До порту одразу було направлено велику кількість пожежних бригад, яким вдалося взяти вогонь під контроль, а пізніше - ліквідувати його.

Наразі розпочато розслідування з метою встановлення причин вибуху.

Деякі з видань стверджують, що вибух стався безпосередньо в одній з цистерн з нафтою через перегрівання.

Оновлено о 11:55

"Вибух стався близько 11:15 (10:15 за київським часом) через нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігаються відпрацьовані масла з суден в порту Самсун, пожежа була ліквідована пожежною командою за короткий час, жертв і постраждалих немає", - заявила пресслужба губернатора міста.