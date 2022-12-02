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В турецькому місті Самсун стався сильний вибух на нафтовому танкері: подробиці

Фото: в турецькому місті Самсун стався сильний вибух на нафтовому танкері (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Туреччині в місті Самсун пролунав потужний вибух на нафтовому танкері, який спровокував пожежу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Згідно з останніми даними, причини вибуху на нафтовому танкері досі невідомі. Внаслідок інциденту в одній з цистерн виникла сильна пожежа через що до неба здійнявся чорний дим.

До порту одразу було направлено велику кількість пожежних бригад, яким вдалося взяти вогонь під контроль, а пізніше - ліквідувати його.

Наразі розпочато розслідування з метою встановлення причин вибуху.

Деякі з видань стверджують, що вибух стався безпосередньо в одній з цистерн з нафтою через перегрівання.

Оновлено о 11:55

"Вибух стався близько 11:15 (10:15 за київським часом) через нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігаються відпрацьовані масла з суден в порту Самсун, пожежа була ліквідована пожежною командою за короткий час, жертв і постраждалих немає", - заявила пресслужба губернатора міста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Росії виникла пожежа на території Ангарської нафтохімічної компанії.

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