В турецькому місті Самсун стався сильний вибух на нафтовому танкері: подробиці

В Туреччині в місті Самсун пролунав потужний вибух на нафтовому танкері, який спровокував пожежу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.
Згідно з останніми даними, причини вибуху на нафтовому танкері досі невідомі. Внаслідок інциденту в одній з цистерн виникла сильна пожежа через що до неба здійнявся чорний дим.
До порту одразу було направлено велику кількість пожежних бригад, яким вдалося взяти вогонь під контроль, а пізніше - ліквідувати його.
Наразі розпочато розслідування з метою встановлення причин вибуху.
Деякі з видань стверджують, що вибух стався безпосередньо в одній з цистерн з нафтою через перегрівання.
Оновлено о 11:55
"Вибух стався близько 11:15 (10:15 за київським часом) через нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігаються відпрацьовані масла з суден в порту Самсун, пожежа була ліквідована пожежною командою за короткий час, жертв і постраждалих немає", - заявила пресслужба губернатора міста.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Росії виникла пожежа на території Ангарської нафтохімічної компанії.
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