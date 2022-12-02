В турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере: подробности

В Турции в городе Самсун раздался мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавший пожар.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.
Согласно последним данным, причины взрыва на нефтяном танкере пока неизвестны. В результате инцидента в одной из цистерн возник сильный пожар из-за чего к небу поднялся черный дым.
В порт сразу было направлено большое количество пожарных бригад, которым удалось взять огонь под контроль, а позже - ликвидировать его.
Начато расследование с целью установления причин взрыва.
Некоторые из изданий утверждают, что взрыв произошел непосредственно в одной из цистерн с нефтью из-за перегрева.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в России возник пожар на территории Ангарской нефтехимической компании.
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