В турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере: подробности

Согласно последним данным, причины взрыва на нефтяном танкере пока неизвестны. В результате инцидента в одной из цистерн возник сильный пожар из-за чего к небу поднялся черный дым.

В порт сразу было направлено большое количество пожарных бригад, которым удалось взять огонь под контроль, а позже - ликвидировать его.

Начато расследование с целью установления причин взрыва.

Некоторые из изданий утверждают, что взрыв произошел непосредственно в одной из цистерн с нефтью из-за перегрева.